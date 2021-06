G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha parlato dei rapporti con Pechino nella conferenza stampa finale, osservando che l’approccio verso la Cina deve essere fondato su “tre elementi”: cooperazione, competizione ed “essere franchi”. Secondo Draghi, il tema centrale del summit sulla politica estera è stato “quale atteggiamento debbano avere i Paesi del G7 nei confronti della Cina”. Più in generale, ha osservato, quale approccio avere nei confronti di quei Paesi che usano la disinformazione, “fermano gli aerei in volo”, rapiscono, uccidono e violano diritti umani, ovvero nei confronti delle “autocrazie” che non condividono la stessa visione del mondo dei Paesi del G7. Secondo Draghi, nei confronti di Pechino è necessario essere consapevoli che bisogna cooperare in taluni ambiti. A questo proposito, il premier si è riferito al fatto che la Cina è responsabile per il 30 per cento delle emissioni inquinanti a livello mondiale. Altro elemento dell’approccio da avere con la Cina, secondo il presidente del Consiglio, riguarda la competizione con l’economia di Pechino. “Nessuno disputa il fatto che la Cina abbia il diritto di essere una grande economia”, ha detto Draghi, secondo cui tuttavia “in discussione sono i modi”, in quanto si tratta di “un’autocrazia che non aderisce alle regole” e che “non condivide la stessa visione del mondo”. Come ultimo elemento, secondo Draghi, bisogna “essere franchi” nei confronti della Cina in quanto come affermato dal presidente Usa Biden “il silenzio è complicità”. Tracciando un bilancio, Draghi ha detto che il summit del G7 ha avuto una linea fondamentalmente positiva ma realistica. Il premier ha osservato che è stato il primo summit del G7 con il presidente statunitense Biden e l’ultimo con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Il significato di questo summit del G7 – ha detto Draghi - è stata la ricostruzione delle tradizionali alleanze da parte degli Usa. (segue) (Res)