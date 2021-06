G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dei rapporti transatlantici appare ormai assodato, visto anche che il presidente Biden e i leader europei torneranno a vedersi domani per il Consiglio Ue-Usa e per il summit della Nato a Bruxelles. Ma il summit del G7 è stato certamente un’occasione di confronto sul rapporto che l’Ue deve avere con la Cina. Secondo quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, il nostro obiettivo è "vedere progressi significativi" sui diritti dei lavoratori in Cina. Lo scorso anno Unione europea e Cina hanno raggiunto un accordo sugli investimenti, che non è stato ancora ratificato. A tal proposito, Merkel ha detto che la ratifica avverrà a patto che ci siamo "progressi rispetto alla situazione attuale" riguardo ai lavoratori. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che il G7 "non è un club ostile alla Cina" e vuole lavorare con Pechino su tutti i temi mondiali. Il capo dello Stato francese ha tuttavia riconosciuto che ci sono "disaccordi" su temi riguardanti il lavoro forzato e i diritti dell'uomo. (segue) (Res)