G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali (5)

- I Paesi del G7 hanno chiesto con la dichiarazione finale una “fase 2” dello studio sulle origini del Covid-19, che includa anche la Cina. “Chiediamo una fase due nello studio sulle origini del Covid-19 che sia trasparente, tempestiva, guidata da esperti e basata sulla scienza che includa, come raccomandato dal rapporto, la Cina”, si legge nella dichiarazione finale del G7 in Cornovaglia. La presa di posizione dell'organismo multilaterale fa seguito ad analoghi appelli da parte di Stati Uniti e Nazioni Unite a favore di un'indagine scevra da influenze politiche sulle origini della pandemia di Covid. A febbraio di quest'anno una delegazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha effettuato una missione in Cina con questo proposito, arrivando a conclusioni che sempre più paesi e organizzazioni multilaterali oggi mettono in discussione. Sempre sul tema Cina e concorrenza nel mercato globale i paesi del G7, prosegue la dichiarazione, continueranno a consultarsi su un approccio collettivo per fare fronte alle politiche e pratiche che minano il funzionamento trasparente ed equo dell’economia globale. “Nel contesto delle nostre rispettive responsabilità nel sistema multilaterale, coopereremo laddove è nel nostro reciproco interesse su sfide globali condivise, in particolare per affrontare il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità nel contesto della COP26 e di altre discussioni multilaterali”. Allo stesso tempo, prosegue la dichiarazione, “promuoveremo i nostri valori, anche invitando la Cina a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali, in particolare in relazione allo Xinjiang e a Hong Kong”. I leader del G7 esprimono inoltre preoccupazione per la situazione nel Mar cinese meridionale e orientale. “Ci opponiamo fortemente a ogni tentativo unilaterale di cambiare lo status quo e aumentare le tensioni”, recita il testo. (segue) (Res)