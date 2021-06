G7: Biden rimette la Cina al centro dell'agenda e rinsalda le alleanze tradizionali (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sullo sfondo della cooperazione e degli accordi trovati dai leader del G7, da segnalare infine una polemica sull’applicazione del protocollo nordirlandese alla Brexit. Il tema è stato affrontato nei colloqui bilaterali tra il padrone di casa, il premier britannico Boris Johnson, e i leader europei. “Il governo di Londra farà tutto quanto possibile per tutelare l’integrità territoriale del Regno Unito riguardo il protocollo nordirlandese della Brexit”, ha ribadito il primo ministro britannico nella conferenza stampa finale, dopo che sul punto era già stato esplicito nei giorni scorsi annunciando una possibile sospensione dell’articolo 16 dell’accordo sulla Brexit da parte di Londra. Johnson non è voluto tornare sul tema, evidenziando invece che gran parte della conversazione a Carbis Bay si è concentrata su altro, con un “fantastico livello di armonia” e diversi accordi tra i leader del G7: su miliardi di dosi aggiuntive di vaccini anti Covid, sugli impegni alla protezione dell’ambiente e sulla “nuova carta atlantica”. “Non avrei potuto sperare in un livello di cooperazione migliore”, ha detto. La stampa britannica ha parlato invece di un colloquio particolarmente teso tra Johnson e Macron. Durante l’incontro nel quale è stato affrontato il tema del commercio dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord dopo la Brexit, il premier britannico si sarebbe lamentato delle nuove regole ostacolerebbero gli scambi verso la nazione britannica dell'Irlanda del Nord. In questo contesto Johnson avrebbe fatto un paragone con la Francia, spiegando che sarebbe come se Tolosa non potesse mandare le sue salsicce a Parigi. "Parigi e Tolosa fanno parte dello stesso Paese", avrebbe detto secondo i quotidiani britannici Macron a Johnson, suscitando le ire di quest'ultimo. L'entourage del presidente francese ha confermato lo scambio di opinion spiegando tuttavia che sarebbe stato utilizzato il termine "territorio". "La discussione era tesa", ha riconosciuto una fonte francese. Secondo quanto affermato dall'Eliseo, Macron ha semplicemente sottolineato che "il paragone fatto non era pertinente" e "ha ricordato che un accordo era stato firmato, che era oggetto di lunghi negoziati che nessuno poteva ignorare" e che adesso bisogna onorare "la parola data". "Questo vertice del G7 è quello delle grandi sfide, soprattutto del vaccino, non il vertice della Brexit. È un peccato che questo tema eclissi i veri progressi concreti di questo G7 in termini di solidarietà internazionale", hanno poi spiegato fonti dell'Eliseo. (Res)