Ardea: sindaco Nettuno, intera comunità stretta attorno a dolore famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto accaduto questa mattina ad Ardea "è sconvolgente. Non esistono parole che possano dare sollievo e conforto alle famiglie spezzate dal dolore di questa immane tragedia, come non esistono parole per spiegare un gesto così folle e insensato". Così su Facebook il sindaco di Nettuno Alessandro Coppola. "L'intera comunità nettunese - aggiunge - è in lutto per le tre vittime, di cui due bambini innocenti che stavano semplicemente giocando in un'area verde. È con il cuore straziato dal dolore che rivolgo le mie condoglianze da parte dell'intera città di Nettuno alle famiglie delle vittime e all'intera comunità ardeatina". (Rer)