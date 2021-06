Spagna: migliaia di persone protestano a Madrid contro indulto indipendentisti catalani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone si sono radunate in piazza Colon a Madrid per protestare contro la concessione dell'indulto agli indipendentisti catalani in carcere per il referendum illegale del primo ottobre 2017. All'evento, organizzato dalla piattaforma "Union 78", hanno partecipato i leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, di Vox, Santiago Abascal e di Ciudadanos, Ines Arrimadas che non hanno, tuttavia, preso la parole sul palco ed hanno preferito diluirsi tra la folle senza sfilare insieme. Casado, accompagnato dalla presidente della regione di Madrid, Isabel Díaz Ayuso, e dal sindaco della capitale, Jose Luis Martínez Almeida, ha percorso i pochi metri che separano la sede del partito in via Genova, verso piazza Colon, lontano dalla concentrazione principale. "Ci siamo uniti a cittadini di tutte le idee, origini e credi per fermare la deriva di un governo inetto, parassitario e autoritario e per dire forte e chiaro ora basta", ha urlato dal parco la fondatrice di "Union 78", Rosa Diez, avvertendo che saranno pronti a riunirsi in altre piazza della Spagna "ogni volta che sarà necessario per difendere la democrazia". Per il leader del partito di estrema destra Vox, l'indulto agli indipendentisti catalani è un "tradimento verso i catalani e il popolo spagnolo nel suo insieme", aggiungendo che sarebbe "il peggior atto contro la Costituzione". Secondo Abascal, Sanchez è "ancora capace di fare molti danni ed è per questo che è molto importante che oggi tutti gli spagnoli, al di sopra delle sigle politiche siano insieme in questa piazza". Molti manifestanti, la maggior parte dei quali con una bandiera in mano o stretta intorno al collo, hanno intonato cori per chiedere le dimissioni del premier e mostrato cartelli con la scritta "Puigdemont (leader di Uniti per la Catalogna), in prigione" e "La Spagna non è in vendita, la Spagna si difende".(Spm)