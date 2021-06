Ardea: sindaco Anzio, città vicina a famiglie, vittime innocenti della follia umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci sono parole per esprimere il dolore e la sofferenza per quanto accaduto a Colle Romito, a pochi passi da Anzio". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Anzio Candido De Angelis. "Oggi, nel giorno del nostro Santo Patrono più triste di sempre, siamo tutti cittadini di Ardea. La città di Anzio - aggiunge - è vicina alla comunità di Ardea, alla famiglia delle tre vittime innocenti della follia umana ed esprime profondo cordoglio per la scomparsa" di un anziano e due fratellini "mentre stavano serenamente giocando in un parco pubblico".(Rer)