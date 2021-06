Spagna: Belarra succede a Iglesias come segretaria generale di Unidas Podemos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ione Belarra, ministra dei Diritti sociali e dell'Agenda 2030, è la nuova segretaria generale di Unidas Podemos con l'86,7 per cento dei voti dei militanti del partito di sinistra spagnola. Balarra ha ereditato lo scettro del leader storico dalla formazione, Pablo Iglesias, che dopo la pesante sconfitta alle elezioni regionali di Madrid del maggio scorso ha deciso di abbandonare la politica. Secondo i dati forniti da Unidas Podemos, Belarra è riuscita a ottenere il sostegno di 45.753 iscritti su 53.433 partecipanti all'assemblea che si è tenuta per via telematica a causa della pandemia del coronavirus. !Grazie per tutto quello che hai fatto per questo spazio politico, ma soprattutto per tutto quello che hai fatto per questo Paese. Questa sarà sempre la tua casa", ha affermato Belarra nel suo primo discorso da segretaria generale. "Lascerò la pelle per portare questo progetto il più lontano possibile", ha promesso Belarra ai militanti. (Spm)