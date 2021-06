© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti accoglie in piazza della Scala nove ciclisti in rappresentanza delle associazioni cittadine di donatori, al termine della biciclettata organizzata per celebrare la Giornata mondiale del donatore di sangue.Piazza della Scala (ore 12.00)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa all'intitolazione del giardino Luisa Fantasia.Via delle Forze Armate, 279 (ore 15.30)Si riunisce il Consiglio comunale. All’ordine del giorno, dopo le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento dell’assemblea, dibattito sulla delibera e sulla mozione aventi ad oggetto il conferimento della cittadinanza onoraria di Milano al Milite Ignoto.Diretta sul sito del Comune di Milano (dalle 16.00)Alla presenza degli assessori Lorenzo Lipparini (Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open Data) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative), si dà il via del Portale dei Saperi, che arriva al Corvetto nell'ambito del progetto Lacittàintorno di Fondazione Cariplo.Piazzale Ferrara (ore 17.30)REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, incontra stampa e amministratori locali in occasione dell'entrata in servizio dei nuovi treni Caravaggio sulla linea S8 Milano-Carnate-Lecco finanziati da Regione Lombardia. Nell’occasione una breve visita al nuovo Caravaggio in arrivo alla stazione di Lecco alle 11.53.Stazione di Lecco, ingresso binario 1 (ore 11.45)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, partecipa alla seconda conferenza internazionale sulla sicurezza stradale.Palazzo della Loggia - Salone Vanvitelliano, piazza della Loggia, 1 - Brescia (ore 14.30)VARIECerimonia di apertura della 73^ edizione del Prix Italia, il concorso internazionale organizzato dalla Rai, con la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Cultura Dario Franceschini, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente Rai Marcello Foa, il sovrintendente del Teatro alla Scala Dominique Meyer, il presidente e il segretario generale di Prix Italia Graham Ellis e Annalisa Bruchi.Teatro alla Scala di Milano - diretta streaming su Prix Italia e Rai Play (ore 11.00)Workshop “L’Italia e le sue industrie nella corsa europea all'idrogeno”. Intervengono, tra gli altri, il presidente e fondatore di Agici Andrea Gilardoni, il responsabile Energy & utility di Accenture Italia Claudio Arcudi, l’ad di Snam Marco Alverà, l’ad di Trenord Marco Piuri e l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.Live streaming (dalle 11.00 alle 13.00)Apertura dell’info point all’orto botanico di Brera con il rettore dell’Università degli Studi di Milano Elio Franzini, l’assessore regionale all’Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli e il direttore dell’orto botanico di Brera Martin Kate.Orto botanico di Brera, via privata F.lli Gabba, 10 - Milano (ore 11.00)Presentazione dell’accordo di costituzione di un centro di ricerca congiunto sui materiali avanzati per sensori (Steam), tra Politecnico di Milano e STMicroelectronics dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti.Aula Magna del Politecnico, piazza Leonardo da Vinci, 32 - Milano (ore 11.00)Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti visita il cantiere “New Fab R3” di STMicroelectronics.Via Olivetti, 2 - Agrate Brianza (ore 14.00, punto stampa alle 15.30) (Rem)