Brexit: Macron, Francia non ha mai rimesso in discussione sovranità britannica

- La Francia non si è mai permessa di rimettere in discussione la sovranità britannica. Lo ha detto al termine del G7 il presidente francese Emmanuel Macron, commentando le indiscrezioni trapelate sui quotidiani britannici "Telegraph" e Time", che hanno parlato di un bilaterale teso con il premier Boris Johnson tenutosi il 12 giugno su quello che è stato ribattezzata dai media come "la guerra delle salsicce". Al centro della disputa tra i due leader le difficoltà dell'invio della carne refrigerata dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord dopo la Brexit. "A Tolosa ci sono delle salsicce, no? E allora è come se le salsicce non potessero essere vendute sul mercato parigino", ha detto Johnson a Macron" secondo quanto ha riferito la presidenza francese. "Parigi e Tolosa fanno parte dello stesso Paese", avrebbe risposto secondo i quotidiani britannici Macron a Johnson, suscitando le ire di quest'ultimo. L'entourage del presidente francese ha confermato lo scambio spiegando che è stato utilizzato il termine "territorio". Durante la conferenza stampa Macron ha fatto appello alla "calma". "Abbiamo in Francia molte città regioni e denominazioni di origini controllata o protette dove facciamo salsicce. Ne siamo fieri e le amiamo. Ci sono quelle di Tolosa (...) e molte altre. Non vorrei avere problemi con Montbeliard, Strasburgo o altre regioni", ha detto ironizzando Macron.(Frp)