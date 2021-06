G7: Macron, su origini Covid abbiamo bisogno di chiarezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo bisogno di "chiarezza" sulle origini del coronavirus. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al termine del G7. "Ma non spetta a questa o a quella potenza dire quale sia la sua posizione", ha affermato Macron, sottolineando la necessità di basarsi su "fatti chiari". "C'è bisogno di una cooperazione di tutti gli Stati" alle investigazioni condotte dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che deve "apportare in tutta libertà, indipendenza e senza nessuna pressione politica la piena visibilità sulle origini del virus", ha affermato il presidente francese. "Bisogna guardare sempre i nostri partner con molta lucidità" e con "un discorso di verità e di rispetto", ha continuato Macron parlando dei rapporti con Pechino. "Conosco il cammino fatto dalla Cina in questi ultimi decenni per far uscire diverse centinaia di milioni di persone dalla grande povertà", ha affermato Macron. "So le differenze che abbiamo con la Cina e le riconosciamo", ha aggiunto il presidente, sottolineando il "rispetto" nei confronti di Pechino.(Res)