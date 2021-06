Covid: nel Lazio oggi nessun morto, non succedeva dal 18 settembre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta quest’anno nel Lazio si registrano zero morti. Non avveniva dal 18 settembre scorso. Emerge al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Soddisfatto l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D’Amato, che commentando i dati di oggi ha dichiarato: "La campagna procede a un buon ritmo e gli obiettivi prefissati sono raggiungibili. Il numero dei positivi è il più basso degli ultimi 9 mesi; la campagna vaccinale sta andando spedita: tra ieri e oggi oltre 20.000 vaccinazioni” alla fascia d’età 12-16 anni. “Un ringraziamento particolare ai team pediatrici per la professionalità e la capacità di accoglienza che stanno dimostrando; ieri 12 giugno nel Lazio sono state somministrate 70.266 dosi di vaccino. Oggi ci attestiamo a superare la quota di 4 milioni e 200mila somministrazioni, il bollettino medico dello Spallanzani ha raggiunto il traguardo dei 500 giorni, dall’allerta dei coniugi cinesi”. (segue) (Rer)