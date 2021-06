Covid: Biden, nessuna conclusione su origine della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è stata raggiunta una conclusione sull'origine del Covid-19 e serve maggiore trasparenza. Lo ha detto il presidente statunitense, Joe Biden, nella conferenza stampa al termine del summit del G7 oggi a Carbis Bay. "Non abbiamo avuto accesso ai laboratori. Non ho raggiunto una conclusione in quanto la nostra comunità dell'intelligence non è ancora certa se questo (il Covid) è stato conseguenza di qualcosa avvenuto in un mercato o meno; o se è stato un esperimento andato storto in un laboratorio", ha dichiarato. Secondo Biden, è importante che ora i Paesi del G7 sono impegnati a porre fine alla "mancanza di trasparenza" in modo da scongiurare i rischi di "un'altra pandemia". (Res)