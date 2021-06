Marocco: re Mohammed VI, compagnie trasporti abbassino tariffe per ritorno connazionali in estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re del Marocco, Mohammed VI, ha ordinato al settore del trasporto aereo, in particolare alla Royal Air Marocco, nonché ai vari attori del trasporto marittimo, di garantire l'applicazione di prezzi ragionevoli che siano alla portata di tutti per consentire alle famiglie marocchine all'estero di tornare a casa e ritrovare le loro famiglie dopo la pandemia di Covid-19. Lo riferisce un comunicato stampa. In vista dell'estate, infatti, numerosi marocchini residenti all'estero faranno ritorno in patria. Tuttavia, le recenti tensioni con la Spagna e la conseguente chiusura dei porti hanno fatto lievitare le tariffe dei trasporti. L'invito del sovrano è rivolto anche agli operatori del turismo, sia nel nel settore dei trasporti che alberghiero. (Mar)