Covid: 257 nuovi casi e sei morti in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte di 26.842 tamponi, sono 257 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia, per un tasso di positività dello 0,95 per cento, leggermente superiore allo 0,7 di ieri, quando i nuovi casi registrati erano 255. I morti sono oggi sei, per un totale di 33.726 decessi nella regione da inizio pandemia. Continua a calare il numero delle persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 628, cinque meno di ieri; nelle terapie intensive 114, quattro meno di ieri. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 316. (Rem)