- "Sono profondamente scossa dalla notizia della atroce e ingiusta morte di due fratellini e di un anziano ad Ardea in una sparatoria. Esprimo tutta la mia vicinanza alle famiglie delle tre vittime innocenti e a tutta la comunità di Ardea". Lo dichiara in una nota l'Assessore al Turismo, Enti locali, Sicurezza urbana, Polizia locale e Semplificazione amministrativa, Valentina Corrado. (Com)