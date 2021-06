G7: clima, impegno su accordi di Parigi e zero emissioni nocive entro il 2050

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 si impegnano a raggiungere le zero emissioni di gas serra entro il 2050 al più tardi, in modo da rispettare l'obiettivo di limitare a 1,5 gradi Celsius l'aumento delle temperature globali. E' quanto si legge nella dichiarazione congiunta adottata dai leader del G7 oggi a Carbis Bay. I leader del G7 riaffermano l'impegno al rispetto degli accordi di Parigi e sottolineano che "per essere credibili le ambizioni devono essere sostenute da azioni tangibili in tutti i settori delle nostre economie e società". Nel settore dell'energia, si legge nella dichiarazione congiunta, "aumenteremo l'efficienza energetica, accelereremo lo sviluppo delle rinnovabili e altre fonti a zero emissioni, ridurremo il consumo di acqua, faremo leva sull'innovazione mantenendo la sicurezza energetica". Altro impegno riaffermato dai leader del G7 è quello alla decarbonizzazione, quale principale causa delle emissioni per cui serve "un'accelerazione sulla transizione" in linea con gli impegni presi. I leader del G7 si impegnano anche alla mobilità sostenibile, con l'obiettivo di "una mobilità decarbonizzata" introducendo veicoli a zero emissioni anche per quanto riguarda autobus, treni, navi e aerei.(Res)