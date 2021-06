Ardea: tragedia alle porte di Roma, spara e uccide due bambini e un uomo e poi si suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tragedia alle porte di Roma questa mattina, poco prima delle 11, dove un uomo di 34 anni con problemi psichici è uscito armato dalla sua villa ad Ardea, in via degli Astri e ha esploso dei colpi contro i passanti. Sono rimasti gravemente feriti, e poi sono morti nelle ore successive, due bambini, fratellini di 3 e 8 anni che giocavano in strada e un uomo di 84 anni che passava sulla strada in bicicletta. I soccorsi sono arrivati immediatamente, perché i residenti della zona, spaventati dai colpi e compreso che si trattava di spari, hanno subito allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il 118 con due elicotteri, due ambulanze e un’automedica per soccorrere le persone coinvolte. “La situazione rappresentata è gravissima” aveva affermato a caldo l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato. Poi, poco prima delle 14, l’annuncio della morte dei bambini e dell’uomo. “Ho ricevuto ora una telefonata che non avrei mai voluto avere, il Direttore sanitario dell'Ares 118, mi ha appena comunicato che i medici soccorritori stanno facendo la constatazione di decesso per entrambi i bambini”. (segue) (Rer)