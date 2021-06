Ardea: tragedia alle porte di Roma, spara e uccide due bambini e un uomo e poi si suicida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo a non farcela è stato il più piccolo, poi purtroppo è mancato anche il secondo bambino. “Gli operatori intervenuti sul posto hanno impiegato tutti gli sforzi possibili per salvare le vittime con ripetuti tentativi di rianimazione, ma la situazione è apparsa fin da subito compromessa. Sono profondamente scosso per l'accaduto ed esprimo tutto il mio rammarico e le più sentite condoglianze ai familiari e all'intera comunità di Ardea che oggi vive un terribile lutto per questa tragedia". Nel frattempo, dopo aver individuato l’assalitore, che dopo la sparatoria al parco nei pressi della sua residenza si è barricato in casa in via degli Astri, sono intervenuti i carabinieri del Gis, Gruppo intervento speciale, e dell’Api, aliquota primo intervento. Anche la madre del 34enne ha raggiunto la villetta del figlio per cercare di stabilire un contatto, insieme al negoziatore dei carabinieri, senza risultato. Poco prima delle 16, i Gis hanno fatto irruzione nell'appartamento del 34enne, che è stato trovato morto. L'ipotesi più probabile è che si sia suicidato. Gli investigatori sono al lavoro per capire le cause dell’insano gesto. (segue) (Rer)