Ardea: tragedia alle porte di Roma, spara e uccide due bambini e un uomo e poi si suicida (3)

- "Oggi è una giornata molto triste per la nostra comunità. L'uccisione dell'anziano e dei due bambini ad Ardea rappresenta una tragedia che lascia sgomenti con lo strazio nel cuore. Rivolgo le condoglianze mie e della Regione Lazio alle famiglie delle vittime e la totale vicinanza alla comunità di Ardea e del consorzio provate dalla drammaticità degli avvenimenti", ha commentato in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Immenso dolore per tragica morte di due bambini e un anziano ad Ardea. Roma Capitale si stringe intorno alle famiglie e a tutta la comunità ardeatina. Vi siamo vicini in questo terribile momento di lutto", ha affermato in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi. (Rer)