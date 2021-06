Libia: oggi riunione "allargata" su riapertura strada costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Membri della sala operativa di Sirte e Jufra hanno incontrato oggi esponenti della commissione militare 5+5 presso la sede del ministero della Difesa del Governo di unità nazionale a Tripoli per discutere della riapertura della strada costiera tra Sirte e Misurata. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" il portavoce della sala operativa Sirte e Al-Jafra, Abdul Hadi Darah. Tutti i partecipanti sono stati d'accordo sull'importanza di aprire la strada costiera che collega l'est con l'ovest del Paese, ha spiegato Darah. Il portavoce ha spiegato che presto sarà inviato un messaggio al Consiglio presidenziale, in qualità di comandante supremo dell'esercito libico, relativo alle difficoltà che ostacolano l'apertura della strada costiera. (Lit)