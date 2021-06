Como: De Corato, stupro 90enne lascia sgomenti, subito blocco navale nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La rapina e lo stupro subito in casa, in provincia di Como, da una signora di 90 anni ad opera di un 26enne nigeriano senza fissa dimora ci lascia sgomenti". Così in una nota l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato, che si domanda: "Che cosa deve succedere ancora perché il governo intraprenda l'unica strada possibile cioè il blocco navale del Mediterraneo, come chiesto da tempo da Giorgia Meloni?". "Nelle ultime 24 ore sono sbarcati a Lampedusa 1.042 migranti e gli arrivi continuano di ora in ora. È inevitabile - osserva De Corato - che una parte di questi clandestini si sposti lungo la penisola fino a raggiungere la regione più ricca d'Italia, la Lombardia, dove poi accadono fatti come quelli di Lomazzo. Stupri, rapine, furti, aggressioni ad opera di clandestini, arrivati in Italia per delinquere, riempiono le pagine di cronaca di tutti i quotidiani. Il ministro Lamorgese intervenga subito e attui il blocco navale, non c'è più tempo da perdere. In Lombardia ci sono 112 mila clandestini, devono essere rimpatriati!".(Com)