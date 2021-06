Egitto-Francia: firmati accordi di prestito per 1,7 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha firmato accordi per 1,7 miliardi di euro con la Francia per finanziare progetti nei settori dei trasporti, delle infrastrutture, dell'elettricità e dei mercati all'ingrosso. Lo ha annunciato il governo egiziano in un comunicato stampa. In dettaglio, il governo ha dichiarato che otterrà 776 milioni di euro dal governo francese e 990 milioni di euro dall'Agenzia per lo sviluppo francese. Gi accordi sono stati firmati in occasione della visita al Cairo del ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian.(Cae)