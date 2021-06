Milano: Cenati (Anpi), vandalizzata stanotte lapide del partigiano Maggioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra sabato e domenica 13 giugno è stata bruciata, in via Varè 9, a Milano, la corona posta sotto la lapide dedicata al partigiano Mario Maggioni, annerendo il muro e una parte della targa. Lo fa sapere una nota il presidente dell'Anpi provinciale di Milano, Roberto Cenati, che ricorda che Maggioni, meccanico e operaio del gas, fu arrestato per attività antifascista il 24 agosto 1944 e morì da deportato nel campo di concentramento di Mauthausen il 3 marzo 1945, quando non aveva ancora compiuto 18 anni. "Esprimiamo profonda indignazione e ferma condanna per questo ennesimo atto che offende la memoria di un giovanissimo combattente per la libertà e i valori della nostra città, medaglia d'oro della Resistenza", sottolinea Cenati. (Com)