G7: Draghi, con la Cina bisogna cooperare in modo franco

- Con la Cina bisogna cooperare, ma in modo franco. Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando in conferenza stampa durante il G7 di Carbis Bay, nel Regno Unito. “Noi dovremmo lavorare con la Cina in vista del G20, degli impegni climatici, della ricostruzione del mondo dopo la pandemia, ma lo faremo in modo franco, dicendo le cose che non vanno bene secondo noi, che non si conciliano con nostra visione nel mondo”, ha detto Draghi.(Res)