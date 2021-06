G7: Draghi, incontro con Biden è stato un “rivedersi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha dichiarato che il bilaterale di ieri con il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato un “rivedersi”. “L’incontro con Biden è andato molto bene, c’è ampia disponibilità a continuare a lavorare insieme”, ha detto Draghi parlando in conferenza stampa durante il G7 di Carbis Bay, nel Regno Unito. L’incontro è stato ”la riaffermazione di un rapporto antico, che andava richiamato, perché come ho detto il quadro politico in Italia può cambiare ma le alleanze fondamentali no”. Il premier ha aggiunto che con Biden “abbiamo parlato di varie parti del mondo dove il ruolo che gli Usa hanno all’interno delle Nazioni Unite può aiutarci ad operare, soprattutto in Nord Africa. E’ stato un rivedersi, un piacevole rientro”.(Rel)