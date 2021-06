© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa è una rivoluzione del Movimento, è una rivoluzione gentile che deve suscitare grande convinzione". Lo ha detto, in merito alla riorganizzazione del M5s a cui sta lavorando, il leader in pectore del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite a "Mezz'ora in più", su Rai3. "Tra sette, dieci giorni vorrei ci fosse la presentazione del progetto complessivo", ha concluso l'ex premier. (Rin)