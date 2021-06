G7: Biden, gli Usa sono tornati partner credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden ha detto di aver avvertito nel summit del G7 un “senso generale di entusiasmo” sul fatto che “l’America è di nuovo al tavolo”. Lo ha detto lo stesso Biden nella conferenza stampa al termine del summit del G7 oggi a Carbis Bay. “Ora andrò alla Nato per dire anche là che l’America è tornata”, ha dichiarato Biden secondo cui ciò è fondamentale per garantire la sicurezza globale. Secondo Biden, al summit del G7 gli Usa hanno saputo “ripristinare la loro credibilità”. Il presidente Biden ha espresso soddisfazione per gli impegni presi dai Paesi del G7 riguardo i vaccini anti Covid-19, così come sulla tassazione globale e sul cambiamento climatico. "Rappresentiamo i valori delle democrazie e non dei regimi autocratici", ha dichiarato il presidente Usa. (Res)