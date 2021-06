© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad Ardea una tragedia assurda che ci lascia senza fiato. Tre innocenti, tra i quali due bambini, uccisi per strada senza alcun apparente motivo. Una preghiera per le vittime, profondo cordoglio alle loro famiglie, e sincera vicinanza all’intera comunità della cittadina laziale". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. (Rin)