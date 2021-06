G7: Johnson, Covid non sembra uscito da un laboratorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indicazione degli esperti britannici, al momento, è che il Covid-19 non abbia avuto origine in un laboratorio. Lo ha affermato il premier britannico Boris Johnson rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa al termine del summit del G7 in Cornovaglia. Johnson ha sottolineato di aver chiesto, con gli altri leader del G7, una verifica internazionale che coinvolga anche la Cina per la raccolta di tutte le informazioni necessarie. Secondo Johnson, non si può al momento escludere nessuna ipotesi. (Res)