Decreto Semplificazioni: Brescia (M5s), da domani audizioni con più di 70 soggetti

- "Inizieranno domani le audizioni sul decreto Semplificazioni che disciplina anche la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La sfida del Recovery non riguarda solo governo e Parlamento. Anche le altre istituzioni e la società civile vogliono partecipare a questo processo decisivo per la rinascita del nostro Paese. Per questo con la presidente della commissione Ambiente, Alessia Rotta, abbiamo dato ampio spazio alle richieste di audizioni che ci sono pervenute. Saranno più di 70 i soggetti che saranno ascoltati in settimana". Lo afferma in una nota Giuseppe Brescia, esponente del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. (Com)