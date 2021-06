G7: Macron, Francia invierà 60 milioni di dosi vaccino anti Covid a Paesi che ne hanno bisogno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha "raddoppiato i suoi impegni" passando da 30 a 60 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus che saranno inviate entro la fine dell'anno ai Paesi che più ne hanno bisogno. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron, al termine del G7 a Carbis Bay. Il capo dello Stato ha poi ricordato che "il G7 si è impegnato a condividere un miliardo di dosi supplementari, di cui la metà alla fine dell'anno". "In concreto, l'Unione africana sarà destinataria di 5 milioni di dosi entro la fine dell'estate", ha spiegato Macron. "La proprietà intellettuale non deve essere un ostacolo all'acceso universale dei vaccini", ha continuato il presidente. Nel breve termine, secondo Macron, "bisogna dare dei vaccini ma bisogna anche poter produrre in tutti i Paesi a reddito debole".(Res)