Covid: Draghi, cerchiamo di portare a termine campagna vaccinale nel modo migliore possibile

- Cerchiamo di portare a termine campagna vaccinale nel modo migliore possibile. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ai giornalisti, a margine dei lavori del G7 a Carbis Bay. “Non è in questione soltanto la ripresa economica, ma anche quella sociale”. In merito alla morte della giovane di Stesrti Levante, Camilla Canepa, alcuni giorni dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca, Draghi ha detto che si è trattato di una circostanza “ tristissima che non doveva avvenire. Mi dispiace moltissimo”. In merito al futuro della campagna vaccinale, Draghi ha spiegato che “ora è chiarito tutto”. Il ministro della Salute, Roberto “Speranza ha specificato come comportarsi con vaccini come AstraZeneca e Johnson & Johnson”. (Res)