Libia: Draghi, necessario che i mercenari stranieri lascino Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ necessario che i mercenari stranieri presenti in Libia lascino il Paese per fare in modo che si proceda verso la ricostruzione. Lo ha detto il premier Mario Draghi parlando in conferenza stampa nella giornata conclusiva del G7 a Carbis Bay. “La Libia è stato un tema di discussione con Biden. Ho detto che noi siamo stati molto attivi con la Libia in questo periodo, c’è grande voglia da parte libica di collaborare e grande attesa da parte delle imprese italiane”, ha detto Draghi. Molti progetti, però, per essere realizzati “necessitano che ci sia sicurezza” e la prima necessità che la Libia ha “è quella di attuare cessate il fuoco”. Questo, ha proseguito Draghi, “significa che i militari, combattenti mercenari di altri Paesi, vadano via dalla Libia: questa è la strada per cui la Libia può tornare a cercare di iniziare la ricostruzione del paese”, ha detto il premier.(Res)