Usa-Russia: Biden, Washington non cerca il conflitto con Mosca

- Gli Usa non cercano il conflitto con la Russia: vogliamo risolvere le situazioni che non sono in linea con il diritto internazionale, ma “vogliamo lavorare insieme”. Lo ha detto il presidente statunitense Joe Biden nella conferenza stampa al termine del summit del G7 oggi a Carbis Bay. Biden ha sottolineato l’importanza di lavorare insieme alla Russia in Medio Oriente e Nord Africa, in particolare in Libia. “La Russia è stata impegnata in attività che riteniamo contro il diritto internazionale”, ha dichiarato Biden ma è stata anche impegnata in operazioni importanti come la ricostruzione della Siria. “Sono fiducioso che possiamo trovare soluzioni dove possiamo aiutare le persone”, ha concluso. (Res)