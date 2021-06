Roma: Caudo, piena solidarietà a Luis Alberto Alvarez Solis, giovane street artist aggredito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piena solidarietà a Luis Alberto Alvarez Solis, il giovane street artist aggredito vergognosamente da due sconosciuti ieri pomeriggio al Pigneto, poco prima dell'inaugurazione del festival internazionale di Street Art 'Regeneration Pandemic Pigneto'. Atti indegni come questo, mossi dal razzismo, dal fanatismo e dalla più becera e banale stupidità sono il segno che dobbiamo operare con maggiore convinzione nel segno della cultura e della tutela dei diritti. Nulla ha senso se non poniamo al centro di ogni nostra azione il valore della persona umana". Così Giovanni Caudo, candidato alle primarie del centrosinistra per Roma 2021 in una nota. "È un aspetto imprescindibile. Basta con petulanti questioni di forma e discussioni senza senso. Dobbiamo elevare il dibattito pubblico - aggiunge - facendolo ruotare intorno al principio cardine del rispetto della vita e degli altri. È insopportabile continuare a leggere con frequenza asfissiante il ripetersi di simili atti. Alvarez è un giovane artista messicano che si trova qui a Roma per un progetto culturale che regala indistintamente a tutti un pezzo di bellezza. Dobbiamo imparare a trasporre il principio democratico insito in quest'arte murale in ogni ambito. Non possiamo permetterci che pochi fascisti urlatori continuino a credere che ogni atto di sopruso sia lecito. Come istituzioni abbiamo il dovere di porre fine a questo clima di odio e razzismo che svilisce e soffoca tutta la nostra società. Coraggio Luis, non vediamo l'ora di vedere insieme a te il tuo magnifico murale". (Com)