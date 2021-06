G7: Merkel, con Biden "nuovo slancio" su sfide globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense Joe Biden ha portato "un nuovo slancio" negli sforzi del G7 per affrontare le sfide globali. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando ai giornalisti al termine del summit del G7 oggi a Carbis Bay. "Non è che il mondo non ha più problemi dopo l'elezione di Biden come presidente degli Stati Uniti. Ma possiamo lavorare alle soluzioni a questi problemi con un nuovo slancio. E penso che sia molto positivo che siamo diventati più concreti a questo G7", ha affermato Merkel. Secondo la cancelliera tedesca, anche la decisione dell'amministrazione Biden di far rientrare gli Usa negli accordi di Parigi "ha reso più facili" le discussioni sul clima in questi tre giorni in Cornovaglia.(Res)