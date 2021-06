Ardea: morti i 3 feriti in sparatoria, uomo armato barricato in casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che ha sparato in strada ad Ardea, comune alle porte della Capitale, è un 34enne con problemi psichici. L'uomo, rintracciato dai militari, è al momento barricato in casa. Nella sparatoria hanno perso la vita tre persone: un anziano e due bambini di 3 e 8 anni. I bimbi erano fratelli mentre non ci sarebbe nessun legame familiare con l'anziano. Le vittima sono state raggiunte dai colpi mentre si trovavano in uno spazio all'aperto in via degli Astri. (Rer)