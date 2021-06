G7: fonti stampa, tensioni tra Johnson e Macron su commercio con Irlanda del nord post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson hanno avuto ieri un colloquio bilaterale "particolarmente teso" a margine del G7 attualmente in corso a Carbis Bay. Secondo quanto riferiscono i quotidiani britannici "The Times" e "The Telegraph", Johnson era "furioso" al termine dell'incontro durante il quale è stato affrontato il tema del commercio, ed in particolare di quello di salsicce, dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord dopo la Brexit. Il premier britannico si sarebbe lamentato delle regole che, secondo lui, complicano l'invio di salsicce nella nazione britannica dell'Irlanda del Nord. In questo contesto Johnson avrebbe fatto un paragone con la Francia, spiegando che sarebbe come se Tolosa non potesse mandare le sue salsicce a Parigi. "Parigi e Tolosa fanno parte dello stesso Paese", avrebbe detto secondo i quotidiani britannici Macron a Johnson, suscitando le ire di quest'ultimo. L'entourage del presidente francese ha confermato lo scambio di opinion spiegando tuttavia che sarebbe stato utilizzato il termine "territorio". (segue) (Res)