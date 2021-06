G7: fonti stampa, tensioni tra Johnson e Macron su commercio con Irlanda del nord post-Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La discussione era tesa", ha riconosciuto una fonte francese. Secondo quanto affermato dall'Eliseo, Macron ha semplicemente sottolineato che "il paragone fatto non era pertinente" e "ha ricordato che un accordo era stato firmato, che era oggetto di lunghi negoziati che nessuno poteva ignorare" e che adesso bisogna onorare "la parola data". "Questo vertice del G7 è quello delle grandi sfide, soprattutto del vaccino, non il vertice della Brexit. È un peccato che questo tema eclissi i veri progressi concreti di questo G7 in termini di solidarietà internazionale", hanno poi spiegato fonti dell'Eliseo. Ilsegretario di Stato britannico, Dominic Raab, ha criticato gli "alti responsabili dell'Ue che parlano dell'Irlanda del nord come se fosse un Paese distinto dal Regno Unito, cosa che non è solamente un insulto ma ha degli effetti concreti sulle comunità". (Res)