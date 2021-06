Roma: controlli nei luoghi della movida, 2 arresti e 7 denunce, 5 locali chiusi su 11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come negli scorsi giorni, anche ieri, sono stati disposti dalla Questura rafforzati servizi interforze, recependo le determinazioni assunte in sede di Comitato per l'ordine e la Sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, per monitorare e arginare il fenomeno della movida violenta, per controllare e sanzionare gli esercizi commerciali dediti alla somministrazione di alcolici ai minori e per sciogliere assembramenti di persone, non in linea con il contenimento della diffusione del covid-19. Poco prima dell'1:00 è arrivata al Nue la segnalazione di un assembramento di persone in Via dei Coronari e così l'operatore della Polizia di Stato ha inviato immediatamente pattuglie della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, per verificare con esattezza cosa stesse accadendo. Gli agenti, giunti tempestivamente sul luogo, hanno provveduto a disciogliere il folto gruppo di giovani, che si è dato subito alla fuga. Nel mentre due ragazzi hanno lanciato alcuni oggetti in direzione di una delle pattuglie intervenute, venendo, però, tempestivamente bloccati dall'equipaggio e tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni aggravate, danneggiamento ai beni dello Stato ed oltraggio a Pubblico Ufficiale, in concorso con altre persone rimaste ignote. (segue) (Rer)