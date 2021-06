Roma: controlli nei luoghi della movida, 2 arresti e 7 denunce, 5 locali chiusi su 11 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per V.D., 23enne romano e V.G., 25enne anche lui romano, il Questore adotterà provvedimenti di Dacur (divieto d'accesso alle aree urbane), impedendogli di circolare per le zone centrali della movida, la cui violazione comporta una sanzione penaleed è infatti punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila. Ad ogni modo agli aggressori verrà richiesto il risarcimento dei danni cagionati alle autovetture di servizio danneggiate. Sono stati invece gli investigatori dei commissariati Trastevere e Trevi, rispettivamente diretti Manuela Rubinacci e Fabio Abis, a rintracciare e denunciare un 18enne romano che, dopo aver colpito con un pugno un ragazzo, provocandone la caduta a terra, si era dileguato. In maniera tempestiva è scattata la ricerca del soggetto da parte degli agenti, dopo aver però soccorso la vittima e portata al San Giovanni per essere medicata. L'aggressore è stato intercettato dalla pattuglia in borghese del commissariato Trastevere su Lungotevere dei Tebaldi, fermato e portato negli uffici di polizia per essere denunciato per lesioni. Anche per questo giovane scatterà il daspo urbano da parte del Questore. Nell'ambito della strategia volta a contrastare il fenomeno della movida violenta, al fianco di un controllo del territorio attento e rafforzato, servizi specifici volti a sanzionare esercizi pubblici che, non curanti delle conseguenze nefaste della loro condotta, continuano a somministrare alcolici ai minori. (segue) (Rer)