Roma: controlli nei luoghi della movida, 2 arresti e 7 denunce, 5 locali chiusi su 11 (3)

- Ed è così che nella zona di Fidene, affidata ieri ai controlli degli agenti del commissariato di zona diretto da Fabio Germani, supportati da quelli della Divisione polizia amministrativa della Questura, diretta da Agnese Cedrone, 3 gestori di esercizi pubblici sono stati denunciati per aver somministrato alcolici a minorenni e per i loro locali sarà disposta la sospensione della licenza in applicazione dell'articolo 100 Tulps. Altre 5 attività commerciali, in varie zone di Roma, sono state sanzionate e chiuse immediatamente per la violazione delle misure e dei protocolli per il contrasto alla diffusione del Covid-19 ed anche per loro sarà valutata la sospensione della licenza in applicazione dell'articolo 100 Tulps, da parte del Questore. Infine, nella zona di san Giovanni, ad opera degli agenti del VII distretto, diretto da Antonello Soluri altri 3 gestori di esercizi commerciali sono stati denunciati per aver somministrato alcol a minorenni in un caso e per la vendita di alcolici dopo l'orario consentito negli altri due. La condotta di questi esercenti è lesiva per l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché contribuisce ad esacerbare condotte violente da parte di giovani avventori che acquistano, tranquillamente, da loro, ogni sorta di bevanda alcolica, per poi, bivaccare, in modo spesso molesto per le strade della movida. Anche per loro, pertanto, è al vaglio l'immediata sospensione della licenza in applicazione dell'articolo 100 Tulps. (Rer)