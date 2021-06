G7: Covid, in bozza Dichiarazione finale impegno per esportare 1 miliardo di dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 avrebbero concordato sulla volontà di fornire 1 miliardo di dosi aggiuntive di vaccini anti Covid ad altri Paesi il prossimo anno e di lavorare, anche in sede di G20, per aumentare questo contributo nei prossimi mesi. E' quanto si apprende dalla Dichiarazione conclusiva del summit del G7 a Carbis Bay, secondo quanto riportato dalla stampa internazionale che ha preso visione della bozza quasi ultimata. "Lavoreremo insieme con il settore privato, il G20 e altri Paesi per aumentare questo contributo nei mesi a venire", sarebbe contenuto nella Dichiarazione conclusiva. I Paesi del G7 sottolineano che hanno esportato e esporteranno almeno 700 milioni di dosi di vaccini anti Covid entro quest'anno, di cui almeno il 50 per cento verso Paesi non parte del gruppo. I leader del G7 rinnovano inoltre "l'impegno a continuare ad esportare in proporzioni significative". Secondo quanto rivelato da fonti citate dalla stampa internazionale, infine, il Giappone avrebbe insistito per adottare una linea più dura nei confronti della Cina. La Dichiarazione finale conterrebbe in ogni caso un richiamo a Pechino affinché assicuri un maggiore rispetto dei diritti umani.(Res)