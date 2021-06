Roma 2021: Gasparri (FI), Michetti e Matone occasione per Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enrico Michetti e Simonetta Matone sono un’occasione per Roma. È uno slogan accolto con gioia dalle persone che stanno affollando i gazebo di Forza Italia dislocati nei diversi Municipi della città. Questa mattina, partendo da via Albi e passando per Viale Europa, Piazza Euclide, Ponte Milvio fino a Piazza Malatesta, insieme al candidato Sindaco e alla candidata pro sindaco, con il coordinatore nazione di Forza Italia, Antonio Tajani, e una delegazione di parlamentari e politici romani, abbiamo incontrato le famiglie, le partita iva, i rappresentanti delle categorie produttive". Lo dichiara, in una nota, il senatore Maurizio Gasparri, commissari di Forza Italia per Roma Capitale. "Abbiamo raccolto le esigenze di chi ha vissuto la delusione grillina - aggiunge - e pensa già al futuro della capitale. Un futuro che deve partire dai quartieri, dalla riorganizzazione dei servizi, dalla riappropriazione degli spazi pubblici che il degrado causato dalla gestione Raggi, ricordiamolo con l’avallo di Zingaretti, ha sottratto alla comunità. Un futuro che cancelli le paure e lo sgomento provocati da autobus in fiamme e da strade allagate per mancanza di manutenzione. Si respira un’aria nuova, una volontà di andare avanti, dopo lo stop forzato prodotto dalla pandemia, e di ricostruire Roma e l’Italia. La partecipazione spontanea delle persone è incoraggiante: i romani vivono già proiettati verso il 'dopo' e mostrano l’orgoglio di essere cittadini della più bella città del mondo. È un buon auspicio". (Com)