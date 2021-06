Grecia-Turchia: domani bilaterale Mitsotakis-Erdogan a margine del vertice della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si incontreranno domani a Bruxelles a margine del vertice della Nato. "La Grecia è impegnata in un'agenda positiva nei rapporti con la Turchia" in quanto la sicurezza regionale nel Mediterraneo orientale "è prioritaria", ha affermato il premier greco Mitsotakis nei giorni scorsi, in apertura della riunione ministeriale del formato di cooperazione Med 7 (Grecia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Cipro e Malta) ad Atene. Riguardo i rapporti con la Turchia, il premier ellenico ha parlato di un'agenda positiva "ma graduale, proporzionata e reversibile". Secondo Mitsotakis, inoltre, l'attuale de-escalation nelle tensioni dipende dalla volontà di Ankara di partecipare al dialogo "in modo costruttivo, rispettando i termini posti dall'Ue e sempre nel rispetto del diritto internazionale". L'incontro di domani tra Mitsotakis e Erdogan a Bruxelles è stato confermato nei giorni scorsi dopo il colloquio tra i ministri degli Esteri dei due Paesi, Nikos Dendias e Mevlut Cavusoglu. (segue) (Gra)