G7: Merkel, 2,3 miliardi di dosi di vaccini anti Covid ai Paesi in via di sviluppo entro 2022

- I Paesi del G7 consegneranno 2,3 miliardi di dosi di vaccini contro il Covid-19 ai Paesi in via di sviluppo entro la fine del 2022. Lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, parlando in conferenza stampa al termine del summit del G7 in Cornovaglia. "Abbiamo discusso approfonditamente di nuovo sul fatto che tutti devono avere accesso ai vaccini. Per cui il nostro segnale è che, entro la fine del 2022, 2,3 miliardi di dosi di vaccino saranno fornite ai Paesi in via di sviluppo. La Germania prende parte attivamente a questo processo", ha dichiarato Merkel. Secondo la cancelliera tedesca, la produzione dei vaccini dovrebbe essere localizzata anche in Africa e la società BioNTech lavora attivamente in questa direzione. Merkel ha aggiunto che Berlino fornirà 350 milioni di dosi di vaccino attraverso diversi meccanismi internazionali. (Res)