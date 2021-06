M5s: Conte, limite due mandati? Formulerò proposta ragionevole, coinvolgeremo iscritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del limite dei due mandati "non è nello statuto attuale e non sarà nel nuovo statuto del Movimento cinque stelle, è nel codice etico. Quando affronteremo il nuovo codice etico ci confronteremo, c’è la posizione di Beppe Grillo da rispettare. Mi assumerò la responsabilità di formulare una proposta, nel segno della ragionevolezza, e coinvolgeremo gli iscritti". Lo ha affermato il leader in pectore del M5s, Giuseppe Conte, ospite a "Mezz’ora in più", su Rai3. (Rin)