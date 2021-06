© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La mamma del 34enne che ha sparato questa mattina in via degli Astri, ad Ardea, uccidendo due bambini di 3 e 8 anni, fratellini che giocavano sotto casa, e un anziano che passava sulla via, è presente sul posto. L'uomo, infatti, è barricato in casa e la presenza della mamma cerca di stabile un contatto. Ad Ardea stanno per arrivare anche i carabinieri del Gis. (Rer)