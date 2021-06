G7: Michel, accordo per rafforzare produzione ed export di vaccini anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del G7 hanno concordato di accelerare sia la produzione dei vaccini anti Covid-19, sia le forniture a livello globale. Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, parlando mentre si avvia alla conclusione il summit del G7 a Carbis Bay. "Abbiamo speso tre giorni cercando di allineare le posizioni delle principali democrazie del mondo", ha affermato Michel, osservando che la priorità è stata quella di garantire di poter rispettare le richieste di vaccini e su questo l'Ue ha assunto "la leadership". "I partner si sono ora uniti a noi per accelerare la produzione e le consegne dei vaccini in tutto il mondo", ha affermato Michel in un video messaggio diffuso poco fa sul suo profilo Twitter. Michel ha sottolineato in particolare l'importanza dell'impegno per l'Africa. "Siamo stati in grado di unire le posizioni dei Paesi europei sull'esigenza di un maggiore impegno per l'Africa e ora abbiamo convinto i nostri partner per mobilitare ulteriori fondi per assicurare una strategia win-win per l'Africa e l'Europa", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo.(Res)